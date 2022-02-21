Новый выпуск «Зоны» с Кимаковским затронет текущую обстановку в Донбассе

Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР) готовятся к военным действиям с Украиной. В местных военкоматах ведется активная мобилизационная работа.

Текущая обстановка в Донбассе станет главной темой нового выпуска программы «Зона» с Игорем Кимаковским. Публицист расскажет о том, что прямо сейчас происходит в республиках, поделится эмоциями от пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным и встречи с представителями иностранных СМИ, передает Федеральное агентство новостей.

Многие российские регионы продолжают принимать беженцев из Донбасса, идет набор добровольцев. Власти ЛДНР готовятся к развитию худшего сценария.