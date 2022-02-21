Автор портала INN Лангфан посоветовал Западу проявлять больше уважения к России

Западные политики, включая главу США Джо Байдена, используют неправильный подход в отношениях с Россией. Им нужно быть уважительнее, высказался автор портала Israel national news, эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан.

Россия, по словам эксперта, обладает «второй по величине военной мощью на Земле». И в общении с представителями этой страны нужно проявлять уважение. Но западные политики только говорят об эскалации, санкциях в попытке развязать войну в Европе.

«Люди, отвечающие за дипломатию с Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить», — высказался Лангфан.

Уважение к России, в понимании автора израильского портала, означает принятие определенных компромиссов. Например, нейтральная зона между РФ и Североатлантическим альянсом, отказ Киеву во вступлении в НАТО, защита русскоговорящих граждан Украины.