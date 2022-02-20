Выступавший в костюме Пса фигурист Роман Костомаров первым покинул шоу «Маска»

Зрители выбрали трех претендентов в шоу «Маска», один из которых должен был покинуть проект. Члены жюри разоблачили одного из конкурсантов.

Во втором выпуске третьего сезона шоу «Маска» претендентами на вылет оказались певцы в образах Пса, Малыша и Мухомора. Все судьи шоу единогласно пришли к выводу, что первым уйти из проекта должен Пес.

Прежде чем конкурсант снял маску, члены жюри поразмышляли, кто же может под ней скрываться. Регина Тодоренко поставила на рэпера Burito, Тимур Родригез предположил, что в костюме Пса выступает Влад Сташевский, а Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Батрутдинов назвали имя Богдана Титомира.

Но все члены жюри ошибались. Когда конкурсант снял маску, выяснилось, что под костюмом Пса скрывался известный фигурист Роман Костомаров. Судьи предполагали, что фигурист действительно участвует в проекте, однако считали, что тот скрывается в образе Джокера.