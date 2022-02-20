Народная милиция ЛНР: обстановка на линии соприкосновения значительно обострилась

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе заметно обострилась в последние часы, сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территорию ЛНР по всей линии соприкосновения. Для атак используется артиллерийское вооружение. Власти ЛНР не исключают, что агрессивные действия со стороны украинских силовиков могут свидетельствовать о готовящемся наступлении.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения за прошедшие часы значительно обострилась», — заявил Филипоненко в беседе с журналистами.

Утром 17 февраля в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили, что ВСУ открыли огонь по их позициям. Украинская сторона использует артиллерийское вооружение, запрещенное минскими договоренностями, размещая его вблизи населенных пунктов Донбасса.