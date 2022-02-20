Более 400 эвакуированных жителей Донбасса прибыли на поезде в Волгоградскую область

Первый состав с беженцами из Луганска и Донецка доехал до Волгоградской области. В поезде находятся более 400 эвакуированных жителей.

Прибывших жителей Донбасса хотят разместить в пунктах временного размещения в городе Волжский на севере Волгоградской области. В связи с ожидаемым большим потоком беженцев власти региона объявили режим повышенной готовности с 19 февраля.

«300 человек будет размещено в Волжском. Все подготовлено, думаю, им понравится», — отметил мэр Игорь Воронин.

В ближайшие дни прибывших граждан должны оформить и распределить по другим муниципалитетам Волгоградской области. Порядка 300 человек останутся в Волжском. С жителями будут работать сотрудники социальных служб, психологи, спасатели и эксперты из других ведомств. Как отметила вице-губернатор Зина Мержоева, в поезде находятся 166 несовершеннолетних и один инвалид. Для него власти подготовили коляску.