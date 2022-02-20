Врио главы МЧС Чуприян отчитался о выплатах эвакуированным в Россию жителям Донбасса

Почти 700 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, получили выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Власти России организовали материальную помощь для жителей Донбасса. Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Правительству Ростовской области на эти цели направили 5 миллиардов рублей.

«Сегодня мы обработали порядка 3,5 тысячи заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат. Почти 700 человек получили деньги, которые выделены правительством России», — сообщил врио главы МЧС Чуприян.

Недавно стало известно, что порядка 53 тысяч жителей ДНР и ЛНР пересекли российскую границу. Как сообщили в МЧС, из Ростовской области планируют вывезти 15 составов с эвакуированными гражданами. Их отправка в другие регионы страны запланирована на 21 февраля.