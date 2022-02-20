Валерий Карпин встретился с главным тренером сборной Польши в Марбелье

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин и его польский коллега Чеслав Михневич провели встречу в испанской Марбелье.

Валерий Карпин и Чеслав Михневич встретились в Марбельи и сделали совместное фото, которое разместила в Twitter-аккаунте пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN). По информации телеканала «Матч ТВ», тренеры смотрели контрольную встречу между «Краснодаром» и «Ростовом», завершившуюся со счетом 2:2.

Стыковая игра квалификационного раунда к ЧМ-2022 Россия — Польша пройдет 24 марта. Матч национальных команд, которые борются за путевку на планетарное первенство, состоится на столичном стадионе «Лужники».