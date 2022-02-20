Глава МИД Украины Кулеба оконфузился во время прямого эфира на украинском телеканале

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не справился с техникой во время записи видеокомментария. Конфуз дипломата заметили зрители и ведущие телеканала «Украина 24» во время трансляции.

Украинский министр иностранных дел потерпел поражение в борьбе с техническими сложностями в прямом эфире телеканала «Украина 24». Кулеба заметил неисправность во время своего выступления и сразу же поспешил сообщить об этом ведущим и нескольким тысячам зрителей трансляции.

«Мне тут пальцем закрыли камеру», — сетует Кулеба в эфире украинского телеканала.

Дипломат в течение минуты предпринимал попытки настроить видеозапись. Глава украинского МИД неловко крутил камеру в руках, нервно менял ее положение, чтобы найти более выигрышный ракурс. При этом за кадром были слышны голоса, которые подсказывали дипломату его дальнейшие шаги.

В результате Кулеба и вовсе продолжил свое выступление «вверх ногами», видимо, устав от «битвы» с видеокамерой и не осознав, что оказался в страшно неловком положении. Ведущие телеканала безуспешно пытались сдержать смех. После неудачных попыток украинского дипломата обуздать камеру его прервали и отметили, что вернутся к выступлению Кулебы после завершения его «борьбы с техникой».