Военные РФ и Белоруссии продлили совместные учения из-за войны на Донбассе

Российские войска, задействованные в совместных учениях с армией Белоруссии, останутся в соседней стране из-за эскалации на российско-украинской границе, сообщили в Минобороны РБ.

«Белоруссия и Россия из-за военной активности у границ и обострения на Донбассе решили продолжить совместную проверку сил реагирования. Проверка призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», — заявили в министерстве.

ВС РФ будут присутствовать в Белоруссии еще четыре месяца, отмечает портал Avia.pro ссылаясь на неофициальные данные. Журналисты предполагают, что решение лично приняли президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые участвовали в учениях в качестве главнокомандующих.

19 февраля российский президент в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что Москва и Минск существенно продвинулись в создании Союзного государства. Подробнее — в нашей статье.