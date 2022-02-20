Глава дипломатии ЕС Боррель посчитал заявление РФ и КНР попыткой пересмотра мирового порядка

Совместное заявление России и Китая является «ревизионистским манифестом» для пересмотра мирового порядка. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Политик выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

«Совместное заявление РФ и Китая от февраля. Я думаю, … это ревизионистский манифест, это манифест для пересмотра мирового порядка», — сказал Боррель.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз потратил рекордную сумму на поддержку Украины. По его словам, речь идет почти о 17 млрд евро с 2014 года.