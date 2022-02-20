США продолжат придерживаться позиции о возможном «вторжении» России на Украину

Соединенные Штаты не планируют менять точку зрения о возможном «вторжении» России на Украину. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломат сделала соответствующее в эфире телеканала CBS. Он ответил на вопрос о том, изменилось ли что-то в Белом доме по оценке в отношении России.

«Нет, как заявил президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден... все, что мы видим, говорит нам о том, что решение, которое, как мы считаем, принял президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин, осуществляется», — сказал руководитель ведомства.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не намерены признавать воссоединение Крыма с Россией. По его словам, это также касается похожих решений по Донбассу.