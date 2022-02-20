«Зенит» обратился к «Химкам» с официальным запросом по поводу трансфера Лантратова

«Химки» получили от «Зенита» официальный запрос по трансферу голкипера Ильи Лантратова.

Петербургский «Зенит» готов приобрести 26-летнего вратаря Илью Лантратова в зимнее трансферное окно. По информации издания «Чемпионат», сине-бело-голубые уже направили подмосковному клубу запрос по переходу голкипера. Более того, сам Лантратов готов подписать контракт с «Зенитом».

Вратарь выступает за «Химки» с 2019 года. В составе подмосковного клуба Лантратов становился финалистом Кубка России по футболу сезона-2019/20. Он был признан лучшим игроком в матче за трофей с «Зенитом», который завершился победой сине-бело-голубых с минимальным счетом.