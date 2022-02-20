Байден готовит американцев к повышению цен в случае войны с Россией — Axios

Администрация президента США Джо Байдена заполонила официальными выступлениями эфиры американских телеканалов, чтобы подготовить жителей Штатов к повышению цен на энергоносители в случае войны с Россией, заявили журналисты издания Axios.

Отмечается, что только за прошлый вторник сотрудники Госдепартамента США дали 16 интервью американским, украинским и европейским СМИ, а сам Байден практически постоянно появлялся на телевидении.

Президент США выступил с двумя обращениями за последние четыре дня: речь Байдена должна была подготовить американцев к экономическим последствиям потенциальной войны в Европе с участием России и Украины, пишет Axios.

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

По мнению журналистов, таким образом в Вашингтоне пытаются предотвратить возможное негодование общественности: внезапно обострившаяся геополитическая ситуация может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии США внутри страны, как уже было в августе 2021 года.

«Администрация, похоже, извлекла урок из Афганистана, где она не смогла предвидеть или подготовить общественность к быстрому захвату власти талибами», — подчеркивается в статье.

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