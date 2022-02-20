Этери Тутберидзе заявила, что Трусова сломала стереотипы о женском фигурном катании

Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги завершившейся в Пекине зимней Олимпиады. В особенности она отметила успех своей воспитанницы Александры Трусовой.

В личном турнире по фигурному катанию Трусова выиграла серебряную медаль. Тутберидзе отметила, что, выполнив пять четверных прыжков на Олимпиаде, ее подопечная громко заявила о возможностях женщин в фигурном катании.

«В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное — возможно. Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения», — написала она на своей странице в Instagram.

Также Тутберидзе сравнила фигуристку с Юрием Гагариным. Она отметила, что подобно ему Александра Трусова «уносит в космос», и также велика вероятность, что ей нет равных.