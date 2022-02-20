Малийская армия зачистила от боевиков большой участок «зоны трех границ»

По данным, распространенным в малийских соцсетях, местная армия провела успешную операцию в районе города Тессит на юго-востоке республики.

«"Район трех границ" освобожден малийской армией всего за три часа боев, где "Бархан" годами безуспешно пытался сделать это со своими европейскими союзниками, потому что этот район считался очень опасным для них», – сообщил пользователь Christ_essis в Twitter.

Район, где сходятся границы Мали, Буркина-Фасо и Нигера ранее фактически контролировался боевиками. Французские миротворцы обходили эту местность стороной, поскольку считали ее крайне опасной. Разгромить боевиков, несмотря на их ожесточенное сопротивление, удалось малийской армии при поддержке авиации.

Правительственные войска, подготовленные российскими инструкторами, за последние несколько месяцев добились больших успехов, чем западные миротворцы за годы нахождения в стране. Россияне, которых на Западе называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», приглашены в африканскую республику для повышения профессионального уровня местных силовиков. Они организовали переподготовку для военных, а также участвуют в планировании антитеррористических операций.