Движение поездов в сторону Казанского вокзала в Москве остановлено из-за человека на путях

Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожных путях в сторону Казанского вокзала в Москве. Движение составов временно приостановлено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла на платформе Плющево. В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Спасатели извлекают тело погибшего мужчины. На время работы специалистов движение поездов остановлено.

Причины и обстоятельства трагедии станут известны после проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.