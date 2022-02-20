Израиль с 1 марта будет принимать непривитых от COVID-19 туристов

Правительство Израиля приняло решение об ослаблении коронавирусных ограничений. Страна с 1 марта будет принимать непривитых туристов.

Главным условием для въезда в страну как привитых, так и непривитых граждан, является наличие двух ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19. Первый анализ нужно сделать перед отлетом, второй по после посадки в Израиле. Такое решение приняли премьер Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц.

С 1 марта будет разрешен въезд туристам любого возраста, привитым и непривитым, при условии выполнения двух ПЦР-тестов: перед отлетом и после посадки в Израиле», — передает РИА Новости.

В январе страну смогли посещать переболевшие и вакцинированные туристы. Израиль признал российскую вакцину «Спутник V».