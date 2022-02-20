Бывший сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил современные военно-патриотические киноленты. Он рассказал, почему популярность подобных проектов с каждым годом набирает обороты.

Клинцевич в особенности отметил фильмы производства студии Aurum Production. Именно эта кинокомпания выпустила такие картины, как «Турист», «Гранит», и трилогию «Шугалей» об ученом-социологе Максиме Шугалее. Он высоко оценил их художественную составляющую и проработанные сюжеты, а также напомнил о важности подобных проектов. Экс-сенатор считает, что такие киноленты следует как можно больше рекламировать.

Также Клинцевич объяснил популярность «Гранита», «Туриста» и других подобных фильмов. Он считает, что такие военно-патриотические картины создаются очень вовремя.

«Они (Aurum Production — Прим. ред.) делают эти фильмы очень вовремя. Они крайне актуальны. Создавая такие картины, нужно активно их рекламировать, продвигать, мотивировать людей смотреть их. Они очень качественные», — поделился руководитель Российского союза ветеранов Афганистана в разговоре с Федеральным агентством новостей.

По словам Клинцевича, отечественному кинематографу следует продолжать развитие в данном направлении. Создание военно-патриотических картин на сегодняшний день возможно благодаря бизнесмену Евгению Пригожину, который поддерживает создание картин, которые широко раскрывают истории современных русских героев.