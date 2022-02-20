ЦСКА и «Рубин» завершили вничью контрольный матч в Турции

Товарищеский матч московского ЦСКА с казанским «Рубином» на тренировочном сборе в Турции завершился вничью.

Гол Сеада Хакшабановича спас «Рубин» от поражения в контрольной встрече с «Рубином», которая закончилась со счетом 1:1. Черногорский игрок поразил ворота Игоря Акинфеева на 88-й минуте товарищеского матча в турецком Белеке. Автором единственного гола ЦСКА стал защитник Игорь Дивеев.

В следующем товарищеском матче «армейцы» сыграют с ивановским «Текстильщиком». «Рубин» встретится с «Тоболом» из Казахстана. Оба матча пройдут в Турции 24 февраля.