Сестру главы крупнейшей финансовой пирамиды Берни Мэдоффа и ее мужа нашли мертвыми в США

В Америке нашли мертвыми сестру «афериста века» Берни Мэдоффа, который возглавлял крупнейшую финансовую пирамиду, Сондру Винер и ее супруга Марвина. Об этом сообщило издание BocaNewsNow.com.

Согласно данным источника, основной версией является то, что один супруг убил другого, после чего свел счеты с жизнью. Однако, кто из них погиб первым, пока неизвестно. Способ, которым была убита пара, также не раскрывается. Сейчас на месте обнаружения тел работают правоохранители.

Суд пришел к выводу, что именно Аннет Бонжорно помогала Мэдоффу подделывать отчетность его компании и скрывать махинации от властей.

Берни Мэдофф умер 14 апреля прошлого года в возрасте 82-х лет во время отбывания тюремного срока за создание крупнейшей в США финансовой пирамиды, жертвами которой стали почти три миллиона человек. Из-за аферы, его сестра Сонда была вынуждена продать свое поместье в Палм-Бич.