Путин призвал США и НАТО серьезнее отнестись к требованиям Москвы по безопасности

Президент РФ Владимир Путин считает, что США и НАТО должны серьезнее отнестись к требованиям Москвы в части гарантий безопасности. Об этом он заявил во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Лидеры двух стран во время беседы выразили озабоченность в связи с ситуацией в Донбассе. Они также признали целесообразными контакты в рамках «нормандского формата» с целью поиска решений для мирного урегулирования.

«С учетом всего этого Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», — следует из сообщения Кремля.

Переговоры Путина и Макрона проходили 20 февраля. В частности, президенты обсуждали вопрос выполнения Киевом условий Минских соглашений.