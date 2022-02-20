Песков назвал неловкой ситуацию, когда собака Путина напугала Меркель

Давний инцидент, когда собака Владимира Путина напугала Ангелу Меркель, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лабрадор Кони зашла на российско-германские переговоры, которые проходили в 2007 году. Официальный представитель Кремля назвал эту ситуацию неловкой и заявил, что это произошло «не со зла» — тогда никто не знал о неприязни канцлера ФРГ к собакам.

«А вы знаете, что Путин обожает Кони и все страна Кони обожала. На всех мероприятиях она ходила, где хотела. И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, ну неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе», — прокомментировал эту историю Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Тогда многие иностранные СМИ заявляли, что российский президент специально подстроил этот инцидент, так как знал, что Меркель боится собак. Однако Путин заявил, что такой информации у российской стороны не было, и он принес извинения Ангеле Меркель.