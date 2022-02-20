Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщают в Кремле.

Темой для обсуждения лидеров двух стран стало обострение кризиса на территории Украины и выработка гарантий безопасности РФ.

Российский лидер Путин обратил внимание главы Франции Макрона на то, что Североатлантический союз направляет вооружение в сторону Киева. Подобные действия со стороны НАТО подталкивают украинское государство к разрешению проблемы Донбасса военным путем.

В связи с этим, глава РФ подчеркнул, что основной причиной для усиления напряженности ситуации на территории Донбасса являются провокации со стороны украинских силовиков. Процесс переговоров только имитируется властями Киева.

В результате Путин и Макрон сошлись во мнении, что необходимо искать дипломатические средства разрешения конфликта совместно со странами-участницами «нормандского формата». При этом российский лидер вновь указал на необходимость адекватной реакции США и НАТО на российские требования по безопасности.