Ротенберг считает, что сборная России по хоккею станет победителем ОИ в Италии

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг уверен, что российские хоккеисты завоюют золотые медали на 25-й зимней Олимпиаде.

Роман Ротенберг прокомментировал выступление российской хоккейной сборной, которая стала серебряным призером ОИ-2022. В stories своего Instagram-аккаунта наставник СКА поздравил подопечных Алексея Жамнова, выразив уверенность в победе национальной команды на Играх 2026 года.

«Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в олимпийском Милане — 2026 — мы вернем себе золото! История побед нашего хоккея — нам в помощь. Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР» — написал Ротенберг.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Сборная России должна выступить на следующих зимних Играх под своим флагом и гимном.