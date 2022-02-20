Москалькова обратилась во ФСИН после жалоб о нарушении прав заключенных в Черкесске

В адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой поступили жалобы о грубом нарушении прав содержащихся в СИЗО №1 в Черкесске, где накануне прошли массовые беспорядки. Об этом омбудсмен рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Москальковой, данные о нарушениях прав она получила от уполномоченной по правам человека в Карачаево-Черкесской Республике Заремы Умалатовой, которая встречалась с заключенными после беспорядков в СИЗО. В связи с этим уже готовятся соответствующие обращения в Генпрокуратуру и ФСИН.

Напомним, что инцидент произошел в минувший четверг. Во время планового обыска 21 заключенный устроили беспорядки, в ходе которых испортили смотровые глазки в дверях камер. Ущерб имуществу был нанесен минимальный. Проводится проверка.