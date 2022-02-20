Депутат Госдумы Чепа назвал слова Зеленского о Будапештском меморандуме попыткой шантажа

Возможный выход Киева из Будапештского меморандума — попытка президента Украины Владимира Зеленского «шантажировать» Европу. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Речь идет о заявлении, которое украинский лидер озвучил во время выступления на Мюнхенской конференции. Он допустил выход Киева из соглашения, связанного с Договором о нераспространении ядерного оружия, если его страна не добьется гарантий безопасности.

«От Зеленского на Мюнхенской конференции мы слышали очередной блеф — попытка шантажа. Он ехал туда с одной главной целью — получение очередных финансовых вливаний в свою страну, ничего другого он не добивается», — приводит комментарий Чепы РИА Новости.

Россия, Украина, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум в 1994 году. Тогда ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.