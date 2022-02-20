«Зенит» объявил о переходе 18-летнего нападающего Кузнецова в «Рубин»

Воспитанник петербургского «Зенита» Даниил Кузнецов стал игроком казанского «Рубина».

Даниил Кузнецов 20 февраля заключил контракт с «Рубином», срой действия которого рассчитан до 2027 года. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба казанского клуба. Кузнецов является выпускником академии «Зенита». Форвард провел пять матчей за основной состав сине-бело-голубых.

«Рубин» завершил первую часть сезона РПЛ на десятом месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу подопечные Леонида Слуцкого набрали 22 очка. В первой официальной игре в 2022 году «Рубин» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 28 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.