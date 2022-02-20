Пассажир Lada Largus погиб в результате опрокидывания автомобиля в кювет на трассе в Воронежской области. Авария случилась на 50-м км автодороги Курск — Борисоглебск — Панино — Эртиль, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным ведомства, 76-летний пенсионер за рулем отечественной легковушки направлялся из города Эртиль в сторону районного поселка Панино. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате машина перевернулась и врезалась в дерево.

Водитель отказался от госпитализации, а его 69-летний пассажир получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков. По данному факту полицейские организовали процессуальную проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.