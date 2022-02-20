На болгарском телеканале Байдена представили как «президента России»

Выступление американского лидера Джо Байдена сопроводили текстом «президент России». Соответствующий титр появился в ходе трансляции болгарского телеканала NOVA.

Телеканал допустил ошибку в сюжете, который рассказывал о напряженной ситуации вокруг границ Украины. На фрагменте выступления под именем главы США появилась подпись «президент на Русия» или в переводе «президент России».

Запись эфира можно найти на официальном сайте болгарского телеканала NOVA. Видеоролик с ошибкой все еще размещен там. Информации о признании опечатки и извинениях со стороны руководства телеканала пока не последовало.

Ранее журналисты Fox News сообщили, что президент США Байден покинул трибуну во время выступления про Россию и Украину, проигнорировав вопросы представителей СМИ. Ведущая канала отметила, что американский лидер привычно замалчивает вопросы по актуальным проблемам Вашингтона.