Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

На болгарском телеканале Байдена представили как «президента России»

Политика
На болгарском телеканале Байдена представили как «президента России»

Выступление американского лидера Джо Байдена сопроводили текстом «президент России». Соответствующий титр появился в ходе трансляции болгарского телеканала NOVA.

Телеканал допустил ошибку в сюжете, который рассказывал о напряженной ситуации вокруг границ Украины. На фрагменте выступления под именем главы США появилась подпись «президент на Русия» или в переводе «президент России».

Запись эфира можно найти на официальном сайте болгарского телеканала NOVA. Видеоролик с ошибкой все еще размещен там. Информации о признании опечатки и извинениях со стороны руководства телеканала пока не последовало.

Ранее журналисты Fox News сообщили, что президент США Байден покинул трибуну во время выступления про Россию и Украину, проигнорировав вопросы представителей СМИ. Ведущая канала отметила, что американский лидер привычно замалчивает вопросы по актуальным проблемам Вашингтона.

#россия #байден #президент #nova