На Национальном стадионе в Пекине завершилась церемония закрытия Олимпиады

Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине завершилась на Национальном стадионе. Олимпийский флаг передан следующему хозяину масштабного спортивного мероприятия.

Во время парада спортсменов флаг Олимпийского комитета России (ОКР) пронес трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпиада в Пекине, в ходе которой было разыграно 109 комплектов медалей, проходила с 4 по 20 февраля. На первом месте в медальном зачете оказалась Норвегия, на втором — Германия, а на третьем — Китай. Сборная России стала девятой. По общему количеству медалей первое место у норвежцев, второе — у россиян, третье — у немцев.