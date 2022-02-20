Симоньян анонсировала онлайн-карту для размещения беженцев из Донбасса в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала россиян помочь беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих в Россию.

Журналистка напомнила, что многие соотечественники готовы принять выходцев из Донбасса. Однако они не знают, куда им обратиться, чтобы предложить помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам. В связи с этим команда RT работает над специальным проектом, призванным помочь беженцам обрести приют.

«Поэтому мы сейчас работаем над картой, на которой будут отмечены все адреса, где люди могут остановиться. Те, кто хочет помочь — пишите на dom@rttv.ru, где вы находитесь, сколько человек могли бы у себя разместить (можно ли с детьми) и свои контакты», — отметила Симоньян.

Главы ЛНР и ДНР 18 февраля объявили о массовой эвакуации граждан. В первую очередь ей подлежат женщины с детьми и пожилые люди. Почти 30 российских регионов готовы разместить на своей территории беженцев. Подготовлены места, где жители Донбасса могут временно жить, получая питание и медпомощь.