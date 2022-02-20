Долгосрочные контракты «Газпрома» с ЕС позволят Украине сохранить транзит

Транзит российского газа через Украину возможен в случае увеличения поставок в Европу по долгосрочным контрактам, сообщил заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Журналист предположил, что спекуляции вокруг ситуации на Украине — дело рук США. Американские власти хотят помешать России договориться с европейскими партнерами о новых газовых контрактах. Соединенные Штаты пытаются компенсировать дефицит газа на европейском рынке, реализуя свой СПГ по краткосрочным контрактам.

«Россия ставит именно на них, предлагая Европе следующие аргументы: цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке. Россия предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе. И, к слову, именно с этим Москва связывает вопрос продления транзита газа через Украину», — отметил Минин.

Сжиженный природный газ из США не сможет покрыть потребности европейских стран, если российский «Газпром» сократит поставки. К такому выводу пришел руководитель Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Эрик Регали.