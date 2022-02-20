Кулеба потребовал от Запада послать сигнал Украине о членстве в Евросоюзе

Украина должна получить от западных партнеров четкий сигнал о членстве в Евросоюзе. С таким призывом выступил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, сейчас самое время дать Киеву понять, что он станет членом ЕС. Это в свою очередь будет сигналом для России.

«Мы призываем партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сказать: «Украина — часть нас, мы являемся единым целым"», — подчеркнул Дмитрий Кулеба по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее стало известно, что украинский министр поедет в Вашингтон. Там он встретился с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.