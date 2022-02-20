Макрон связался с Зеленским после телефонного разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Макрон ранее провел беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали французские СМИ, лидеры обсуждали ситуацию на Украине, при этом Кремль пока не подтвердил эту информацию.

«Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Президент Республики (Макрон. — Прим. ред.) в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Зеленским», — уточнили в Елисейском дворце.

Предыдущая беседа Макрона и Зеленского состоялась 19 февраля. По словам украинского лидера, стороны говорили о необходимости и возможных путях урегулирования ситуации вокруг его страны.