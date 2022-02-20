Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию коронавируса на основе другого патогена

Существует вероятность возникновения новой пандемией, причиной которой станет появление нового патогена из семейства коронавирусов. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил об этом на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Известный предприниматель отметил, что современные медицинские технологии могут помочь в борьбе с вирусами. Но для их эффективного использования необходимо уже сейчас вкладывать инвестиции. Основатель Microsoft заявил, что человечество ждет новая пандемия.

«У нас будет еще одна пандемия. В следующий раз — это будет другой патоген», — цитирует Гейтса CNBC.

Предприниматель отметил, что уровень коллективного иммунитета населения Земли едва превышает 60%. Гейтс уверен, что достичь запланированных ВОЗ 70% к середине 2022 года не удастся. Он подчеркнул, что человечеству необходимо сделать все возможное, чтобы создание и распространение вакцины занимало не два года, а шесть месяцев.