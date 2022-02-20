Песков указал на пагубные последствия заявлений Запада о «дате вторжения» России на Украину

Заявления Запада о «дате вторжения» России на Украину могут провоцировать Киев на решение ситуации в Донбассе силовым путем. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля дмитрий Песков с журналистом Павлом Зарубиным.

Непрекращающийся поток сведений о «дате нападения» на Украину приведут к пагубным последствиям. Сообщения о санкциях в отношении России, «изоляции» РФ и «вторжении» создают дополнительную напряженность.

«Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю как иначе объяснить вот эти вот ежедневные или по несколько раз в день вот эти вот абсурдные упражнения», — указал представитель Кремля.

Западные страны продолжают прогнозировать «нападение» России на Украину. Глава британского МИД Лиз Трасс считает, что это может произойти на следующей неделе. В Кремле продолжают опровергать эти сообщения. Однако Европа и США игнорируют заявления Москвы.