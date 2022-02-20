Бородавко вступился за Тутберидзе и назвал тренера лучшей в мире

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам поддержал свою коллегу Этери Тутберидзе, воспитанница которой оказалась в центре допинг-скандала на ОИ в Пекине.

Юрий Бородавко считает, что заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе способна «решать самые высокие цели» на международных турнирах и не имеет конкурентов в мире. Об этом наставник российской лыжной сборной рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«У нее есть своя методика воспитания чемпионов, которую никто в мире повторить не может. И у многих такая зависть, что зубы скрипят от бессилия. Она — лучшая в мире. Она работает только с детьми? А никто и этого сделать не может!» — подчеркнул Бородавко.

На ОИ-2022 воспитанница Тутберидзе Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала. Ее проба, взятая в декабре прошлого года, дала положительный результат. Фигуристку допустили до соревнований одиночниц в рамках ОИ-2022, однако лидировавшая Валиева провалила произвольную программу и заняла четвертое место.