Дубинки, газ, аресты. В Канаде жестко подавили протесты против либеральных властей

Канадская полиция жестко разогнала митинг у национального парламента в Оттаве, сообщают местные СМИ. Демонстранты занимали площадь перед государственным зданием в течение трех недель, но власти страны до последнего не решались на силовые методы подавления акций протеста, опасаясь обострения гражданских противоречий.

«Эта демонстрация закончена. Теперь несогласных будут устранять насильственно», — заявил и.о. начальника полиции Оттавы Стив Белл.

В эти выходные сотни полицейских разгоняли дальнобойщиков, почти месяц бунтующих против антикоронавирусных мер, принятых правительством Канады. Против демонстрантов применялись резиновые дубинки и перцовые баллоны.

С пятницы в Оттаве арестовали 170 человек и отбуксировали на стоянки 53 транспортных средства, используемые митингующими для блокировки уличного движения в центре города. Среди арестованных трое лидеров протеста: Пэт Кинг, Крис Барбер и Тамара Лич.

Global Look Press / Lin Wei/XinHua

При этом любое сопротивление полицейским оперативно пресекалось. В субботу был задержан протестующий, якобы распыливший газовый баллончик, сообщила полиция Оттавы в Twitter. Некоторым арестованным вменяют ношение бронежилетов и хранение в сумках дымовых гранат и пиротехники. В Куттсе четырех человек арестовали по обвинению в заговоре с целью убийства сотрудников конной полиции, еще девять человек арестованы за хулиганство.

Примечательно, что в полиции заявляют, якобы протестующие использовали своих детей в качестве «живых щитов». Демонстрантов предупредили, что любому, кто приведет на митинг несовершеннолетнего, будет грозить штраф до пяти тысяч канадских долларов и тюремный срок до пяти лет.

Охота на ведьм

В конце января дальнобойщики, возмущенные новым законом об обязательной вакцинации для водителей грузовиков, прибывающих в Канаду, начали перекрывать стратегически важные трассы и мосты, в том числе соединяющие страну с Соединенными Штатами — ближайшим экономическим партнером. Торговля временно приостановилась.

Global Look Press / Adrian Wyld / Keystone Press Agency

В Вашингтоне обеспокоились ситуацией и заявили об убытках американской стороны, потребовав от правительства премьер-министра Канады Джастина Трюдо стабилизировать обстановку как можно скорее. 15 февраля впервые за 50 лет в стране был объявлен режим ЧС, при котором собрания вокруг государственных зданий, памятников, мостов, дорог и прочей критически важной инфраструктуры запрещены законом.

Помимо запрета на денежные переводы протестующим (тех, кто помогает дальнобойщикам деньгами, власти нарекли «внутренними террористами»), в канадской армии началась «охота на ведьм» — в отношении солдат, сочувствующих демонстрантам, проводят внутреннее расследование.

Global Look Press / Liang Sen/XinHua

Кризис режима Трюдо

Премьер Трюдо, возглавляющий Либеральную партию Канады, обвинял депутатов от Консервативной партии в том, что именно они якобы поощряют лидеров протеста. Консерваторы же выступили против радикальных мер, принятых премьер-министром: они считают, что насильственный разгон демонстраций и ужесточение законодательства с помощью режима ЧС лишь ухудшит ситуацию, усилив конфронтацию властей и недовольных дальнобойщиков.

К концу первого протестного месяца режиму Трюдо удалось удержать власть в своих руках, констатирует политолог-американист Малек Дудаков. Но удар по репутации Канады — якобы одной из самых демократичных стран мира — оказался сокрушительным. В 2021 году Оттава официально поддерживала протесты на Кубе, а ныне даже экс-президент Ирана возмущается действиями канадских властей в отношении митингующих.

«Каких-то политических перемен все же удалось добиться. Ушел в отставку начальник полиции Оттавы, обновилось руководство консервативной партии. Смягчаются антиковидные ограничения. Но ясно одно: недовольство общества либеральными элитами никуда не делось, и следующий социальный взрыв будет уже неконтролируемым», — отмечает Дудаков в Telegram.

Global Look Press / Adrian Wyld/Keystone Press Agency

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