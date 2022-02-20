Песков указал на частые утечки информации в МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции несколько раз сознательно допускало утечки переговоров Москвы и Парижа. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что недавно глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обнародовал содержание закрытых переговоров президента России Владимира Путина с коллегой Эммануэлем Макроном. При этом политик исказил часть цитаты российского главы.

«Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента, мы будем делать что угодно», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представителю кремля недавно пришлось зачитать расшифровку переговоров президентов, так как они были искажены в Париже. Беседа касалась вопроса признания ЛНР и ДНР.