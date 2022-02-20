Рябков раскритиковал ответы ЕС и НАТО на письма Лаврова о неделимости безопасности

Европейский союз и НАТО избегают прямого диалога о безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Так дипломат прокомментировал ответы ЕС и Североатлантического альянса на письма министра иностранных дел РФ Лаврова о понимании концепции неделимости безопасности. Рябков назвал реакцию Запада «отписками».

«Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чем», — сказал замглавы МИД в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ответы на письма Лаврова прислали глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как отмечал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, в Москве удивились, что реакция последовала от тех, кому послание не было адресовано.