В Китае началась официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине стартовала в 15:00 по московскому времени. Мероприятие проходит на стадионе «Птичье гнездо».

Закрытие Олимпиады происходит на той же арене, где проходило открытие Игр. Стадион «Птичье» гнездо был построен в 2008 году. Знаменосцем сборной России станет лыжник Александр Большунов, за время соревнований ему удалось завоевать пять медалей.

Российские спортсмены в Пекине выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC. Всего в копилке сборной России оказалось 32 медали.