Форвард сборной России Слепышев назвал болельщиков «говноедами»

Российский хоккеист Антон Слепышев обратился к болельщикам после поражения от Финляндии в финале зимних Олимпийских игр 2022 года.

Форвард российской хоккейной сборной Антон Слепышев опубликовал в своем Instagram-аккаунте гневный пост, в котором подвел итоги ОИ-2022. Нападающий разместил фотографию из Пекина и поблагодарил партнеров, обратившись к хейтерам.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» — написал Слепышев.

Сборная России потерпела поражение в финальном матче мужского хоккейного турнира в рамках ОИ-2022. Встреча на стадионе «Национальный» в Пекине завершилась победой финской национальной команды со счетом 2:1.

Российский хоккеист Егор Яковлев вошел в символическую сборную ОИ-2022. Президент ФХР Владислав Третьяк уже успел сообщить, что Алексей Жамнов и его помощники будут готовить национальную команду к чемпионату мира, который пройдет в мае в Финляндии.