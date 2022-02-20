Китайские болельщики придумали ласковые прозвища Щербаковой, Трусовой и Валиевой

Жители Китая следили за событиями, которые происходили с российскими фигуристками Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Они придумали им ласковые прозвища.

Российских фигуристок в Китае называют «тремя куколками» или «тремя малышками» за их яркую внешность и сильный характер. Валиевой китайцы дали прозвище «Малышка К», Щербакову называют «Сокровищем», а Трусову — «Шашей». Болельщики сопереживали российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине и внимательно следили за их выступлениями.

Олимпийское серебро в одиночном фигурном катании досталось Щербаковой. Трусова побила рекорд и выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов не смогла обогнать Щербакову и заняла второе место. Подозреваемая в употреблении допинга Валиева заняла только четвертое место. Эксперты считают, что на прокат фигуристки повлияло травля со стороны западных СМИ.