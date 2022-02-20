Владимир Путин и Эммануэль Макрон приступили к телефонным переговорам

Президент России Владимир Путин и его коллега из Франции Эммануэль Макрон начали переговоры. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Разговор лидеров проходит в телефонном формате. Главы государств начали переговоры в 13:00 по московскому времени.

«Беседа с президентом Путиным началась, как и планировалось, в 11 утра (по парижскому времени. – Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон недавно проводили телефонный разговор. Переговоры длились 1 час 40 минут. Стороны уделили особое внимание ситуацию вокруг Украины.