Политолог Брутер осудил намерения Британии создать центр для борьбы с «дезинформацией» РФ

Британским налогоплательщикам следует спросить власти за то, что они направляют финансы не на целевые вопросы. Об этом заявил политолог Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований прокомментировал высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс о создании информационного центра для борьбы с «дезинформацией» со стороны России.

«Я бы посоветовал британским налогоплательщикам спросить с Трасс за то, что они тратят деньги явно не на целевые вопросы», — отметил эксперт.

Политолог назвал прямой пропаганду со стороны Запада, поскольку политики даже не пытаются ее скрыть. В качестве примера он привел слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал мысль о геноциде в Донбассе смехотворной.

«Стоит пожалеть их и тот уровень креатива, который там присутствует», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.

Ранее Лиз Трасс объявила новые даты «нападения» России на Украину. По ее словам, это произойдет с 21 по 27 февраля.