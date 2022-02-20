Власти Воронежской области ввели ЧС из-за потока беженцев из Донбасса

Растущий поток беженцев из Донбасса вынудил власти Воронежской области ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

Постановление подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Власти все ресурсы, чтобы разместить прибывших максимально оперативно и комфортно в пунктах временного пребывания.

В область из Донбасса приехало уже более 900 человек, из них более трети — дети. Ожидается прибытие второго поезда, который привезет еще около тысячи беженцев. Первых прибывших разместили в лагерях «Голубой экран» и «Кировец», там уже все готово для проживания. Всего Воронежская область готова принять 4,5 тыс. человек, развернуто 42 пункта временного размещения.