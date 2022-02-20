Глава Евросовета Мишель: Запад не намерен вечно предлагать России переговоры

Запад не может все время предлагать России переговоры и примет меры в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Политик выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе мероприятия он заявил, что вокруг Украины якобы продолжается концентрация российских сил.

«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — отметил политик.

Мишель добавил, что Россия якобы пыталась разделить Запад, однако это привело к обратному эффекту. По его словам, ЕС также сделал Африке экономические предложения, которые должны стать более привлекательными, чем идеи Москвы и Китая.

Ранее Шарль Мишель заявил, что Евросоюз может ввести против России значимые санкции. Однако подобные меры также отразятся на содружестве.