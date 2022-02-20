Журналисты TRT World: встреча Путина с Болсонару рассорила Бразилию и США

Соединенные Штаты рассорились с Бразилией после визита руководства латиноамериканской страны в Россию. Об этом рассказали авторы турецкого портала TRT World.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе недавнего брифинга отметила, что Бразилия оказалась «по другую сторону от большинства» на фоне ситуации на Украине. Так она прокомментировала переговоры бразильского лидера Жаира Болсонару и президента России Владимира Путина. Похожую реакцию на беседу на высшем уровне продемонстрировали и американские дипломаты.

«Госдепартамент США выступил с упреком в адрес Бразилии. Это редкость, поскольку Соединенные Штаты рассматривают эту страну как своего союзника», — приводит слова турецких журналистов «ПолитРоссия».

Высказывание Псаки привело в ярость бразильскую дипломатию. В МИД республики подчеркнули, что подобные заявления неконструктивны и неполезны для двусторонних отношений.

Переговоры Путина и Болсонару проходили в Москве 16 февраля. Российский лидер в ходе мероприятия назвал Бразилию одним из ведущих торгово-экономических партнеров в Латинской Америке.А Болсонару назвал свой визит сигналом всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.