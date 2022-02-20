Мария Захарова: Западу не нужна сильная Украина

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает отношения Запада к подконтрольному ему государству. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что условиями финансовой поддержки стран Запада Украины является проведение реформ. Зарубежным государствам не нужен сильный Киев, отметила Захарова в Telegram-канале.

«Самое невероятное, в выступлении Зеленского — даже не отсутствие сострадания к соотечественникам и ложь о самоподрывах. Это все ещё как-то можно объяснить его личными качествами. А публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, - это катастрофа государственности», — говорится в тексте представителя российского ведомства.

Ранее стало известно о недовольстве Киева властями Германии из-за недостаточной поддержки Украины на фоне обострения ситуации в Донбассе. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что планирует обсудить вопрос помощи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.