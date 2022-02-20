Пятиклассник получил перелом позвоночника на перемене в лицее на Сикейроса

Перемена в одном из лицеев Выборгского района Петербурга закончилась госпитализацией ученика пятого класса: мальчик серьезно пострадал при падении. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел в лицее на улице Сикейроса. Во время перемены пострадавшего толкнул одноклассник, и при падении мальчик сильно ударился о полку. В результате лицеисту потребовалась медицинская помощь.

В больнице врачи диагностировали у мальчика компрессионный перелом пятого позвонка. Его состояние оценивается как средней тяжести.